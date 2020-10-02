Украинские мошенники выманили у граждан "соседней" страны 3 млн грн

Подозреваемые проживают в Сумах, в центре города они организовали call-центр

Сотрудники Нацполиции разоблачили двух украинцев, которые обманом выманили у жителей "соседней" страны около трех миллионов гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подозреваемые проживают в Сумах, в центре города они организовали call-центр, операторы которого выдавали себя за сотрудников банка.

Злоумышленники "звонили гражданам соседней страны и выпытывали у них конфиденциальную информацию, в частности СVV-коды, номера и пин-коды банковских карт". Далее, используя эти данные, они выводили деньги с карточек потерпевших на подконтрольные счета.

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Во время обыска правоохранители изъяли вещественные доказательства: компьютерную технику, мобильные телефоны и "черновые" записи.

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Если вина будет доказана в суде, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили два законспирированных коллекторских "колл-центра", сотрудники которых угрожали людям по телефону.

О том, как украинцам рассылают липовые "письма счастья", смотрите в сюжете:

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