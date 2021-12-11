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Украинские села без связи. Почему правительство повысило ренту мобильным операторам? (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
11 декабря, 07:01
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Документ с новыми налогами парламент принял на прошлой неделе
Новую сессионную неделю депутаты начнут с рассмотрения постановлений об отмене налоговых изменений. Коллаж "Сегодня"
Новую сессионную неделю депутаты начнут с рассмотрения постановлений об отмене налоговых изменений. Коллаж "Сегодня"

В поисках связи. В это трудно поверить жителям мегаполисов, но в некоторых украинских селах, чтобы поговорить по телефону, нужно карабкаться на чердак или ловить сигнал посреди города. Мобильные операторы еще два года назад пообещали расширить сеть, чиновники же заявили о своем желании не давить на связистов новыми налогами. Но обещание нарушили. Будет ли у нас качественная связь и за что придется доплатить, узнавала Ирина Щербак.

Подробности

"Человек меня слышит, а я его не слышу, приходится перезванивать. Второй раз бывает срочно надо, вот в эту минуту и ​​сейчас – нельзя дозвониться", – рассказывает жительница Старого Надежда Лиманчук.

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Чтобы Надежда Антоновна и тысячи жителей поселков по всей стране могли без перебоев общаться по телефону, мобильные операторы договорились с государством и взялись за свои деньги строить сети. Правительство же согласилось не увеличивать налогов. Но несмотря на обещанное, в скандальном законопроекте 5600 власти повышают ренту за пользование радиочастотами для мобильных операторов. А это значит – компании меньше вложат денег в развитие.

"На сумму индексации можно было построить дополнительно примерно 100-150 базовых станций мобильной связи. И обеспечить мобильным скоростным интернетом те местности, где его нет", – сказал советник по регуляторным вопросам одного из мобильных операторов Артем Фреюк.

В налоговом ярме окажется не только бизнес. Заплатить придется и нам с вами. Например, Надежда Лиманчук имеет паи, вот за них предусмотрели новый сбор.

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"Землевладельцы, землепользователи, которые используют свою пашню для ведения сельского хозяйства по соответствующей формуле, которая есть в этом законе, будут начислять себе налоговое обязательство", – сказал адвокат, налоговый консультант Игорь Савчук.

Документ с новыми налогами парламент принял на прошлой неделе. В оппозиции говорят – закон утвердили с множеством нарушений и зарегистрировали 24 постановления об отмене голосования.

"Ко второму чтению 80% текст в новой редакции тех статей, которые не рассматривались в первом чтении. Председатель Верховной Рады совершенно неясно называл номер поправки и просил голосовать", – сказала народная депутат Украины Нина Южанина.

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Новую сессионную неделю депутаты начнут с рассмотрения постановлений об отмене налоговых изменений. Отмена документа ждет и Надежда Лиманчук. Ведь если закон вступит в силу, нужно искать денег на налог за землю, еще и надежной связи в селе ждать не стоит.

Напомним, украинское правительство заключило с мобильными операторами в стране соглашение, которое призвано помочь обеспечить мобильное покрытие по всей стране.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, когда ожидать запуска 5G в Украине и какие преимущества будут у нового поколения связи.

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