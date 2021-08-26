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Украинские школьники могут снова уйти на удаленку – Ляшко

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
26 августа, 11:29
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Будут работать только те школы, в которых более 80% учителей вакцинированы против COVID-19
Ляшко: Школьники могут уйти на удаленку. Фото: коллаж "Сегодня"
Ляшко: Школьники могут уйти на удаленку. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские школьники могут снова уйти на удаленное обучение. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии телеканалу "Украина 24".

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"С первого сентября мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школы. Далее мы говорим, что если будут осложнения эпидситуации, если будет увеличение количества случаев, и по адаптивному карантину страна перейдет в оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности, будут работать только те школы, в которых более 80% учителей вакцинированы против COVID-19", – сказал Ляшко.

Министр привел в пример город Житомир, в котором вакцинированы боле 80% педагогов.

"Но, к сожалению, такая ситуация не по всей стране", – резюмировал Ляшко.

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