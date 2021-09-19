Ученые с Вернадского нашли уникальные останки синего кита, который жил 1350 лет назад

Ученые установили возраст останков кита, которые лежат на антарктическом острове Расмуссен, недалеко от украинской научной станции имени Вернадского. Млекопитающее умерло в VII веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира.
Об этом сообщается на фейсбук-странице Национального антарктического научного центра (НАНЦ).
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"Ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани, Польша. Благодаря этому исследованию был определен возраст остатков кита: он составляет 1350 (плюс/минус 30 лет)!", – сказано в сообщении.
Ученые определили, что это синий кит, который является самым большим животным в мире. По размерам челюсти установлено, что этот кит был длиной не менее 26 метров. Он принадлежал к южному (антарктическому) подвиду – это найкрупнейший подвид среди синих китов.
Значение для науки
Это открытие, по мнению наших ученых, имеет чрезвычайное значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду. По имеющимся останкам ученые попытаются понять разницу между древними особями и сегодняшними млекопитающими этого вида.
Будет проведен генетический анализ, который позволит найти новые сведения об эволюции синих китов и демографии их древних, ныне уничтоженных стад.
Истребляемый вид
- В начале прошлого века антарктический синий кит был одним из самых многочисленных – его популяция составляла 250-300 тысяч особей.
- В результате китобойного промысла в 1960-х синий кит был практически полностью истреблен.
- С 1963 года вид находится под охраной, но из-за незаконного промысла восстановления популяции не произошло.
- К середине 1980-х в мире оставалось не более 200-1400 особей.
- Сейчас его численность составляет не более трех тысяч.