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Ученые с Вернадского нашли уникальные останки синего кита, который жил 1350 лет назад

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 сентября, 18:29
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В музеях мире нет останков именно этого подвида синих китов
Этот кит мог жить 1350 лет тому назад / Коллаж "Сегодня"
Этот кит мог жить 1350 лет тому назад / Коллаж "Сегодня"

Ученые установили возраст останков кита, которые лежат на антарктическом острове Расмуссен, недалеко от украинской научной станции имени Вернадского. Млекопитающее умерло в VII веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

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"Ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани, Польша. Благодаря этому исследованию был определен возраст остатков кита: он составляет 1350 (плюс/минус 30 лет)!", – сказано в сообщении.

Ученые определили, что это синий кит, который является самым большим животным в мире. По размерам челюсти установлено, что этот кит был длиной не менее 26 метров. Он принадлежал к южному (антарктическому) подвиду – это найкрупнейший подвид среди синих китов.

Значение для науки

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Это открытие, по мнению наших ученых, имеет чрезвычайное значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду. По имеющимся останкам ученые попытаются понять разницу между древними особями и сегодняшними млекопитающими этого вида.

В мире всего около трех тысяч китов этого вида / Коллаж "Сегодня"
В мире всего около трех тысяч китов этого вида / Коллаж "Сегодня"

Будет проведен генетический анализ, который позволит найти новые сведения об эволюции синих китов и демографии их древних, ныне уничтоженных стад.

Истребляемый вид

  • В начале прошлого века антарктический синий кит был одним из самых многочисленных – его популяция составляла 250-300 тысяч особей.
  • В результате китобойного промысла в 1960-х синий кит был практически полностью истреблен.
  • С 1963 года вид находится под охраной, но из-за незаконного промысла восстановления популяции не произошло.
  • К середине 1980-х в мире оставалось не более 200-1400 особей.
  • Сейчас его численность составляет не более трех тысяч.
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