Украинские военные примут участие в операциях НАТО в Ираке и Средиземном море

Украинские военные готовятся принять участие в миссии НАТО в Ираке и операции "Морской страж" в Средиземном море.

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Об этом заявил начальник управления европейской и евроатлантической интеграции Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Юрий Васильев на онлайн-дискуссии "Украина и стандарты НАТО. Что сделано при президентстве Зеленского?", передает "Cуспільне".

Он отметил, что Украина давно вовлечена в деятельность НАТО, в частности сейчас украинские специалисты участвуют в миссии Альянса в Афганистане и в силах в Косово.

"Мы продолжаем, несмотря на агрессию, которая у нас есть (России на востоке Украины. – Ред.), вносить свой вклад в миссии и операции НАТО... Сейчас готовимся направить наших специалистов еще в две операции: это миссия НАТО в Ираке и операция "Морской страж", – сказал Васильев .

Он добавил, что к участию в операциях НАТО будут привлечены военные с опытом боев в ООС – "закаленные в боях по защите независимости и территориальной целостности".

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Кроме того, с получением Украиной статуса партнера с расширенными возможностями, ее военные примут участие в пяти учениях НАТО на тему коллективной обороны в 2021 году.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал НАТО проложить дорожную карту для Украины, чтобы она присоединилась к Альянсу. Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО – единственный путь к окончанию войны на Донбассе.

Мы также сообщали. что США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО, но решение об этом будет принимать Альянс.

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