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Украинские заробитчане отказываются ездить в Россию — исследование

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
2 декабря, 23:24
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Государства ЕС самые популярные среди украинцев
Популярность РФ среди заробитчан из Украины ежегодно падает/Коллаж: Сегодня
Популярность РФ среди заробитчан из Украины ежегодно падает/Коллаж: Сегодня

Среди топ-4 стран для желаемой миграции среди украинцев — государства Евросоюза. Привлекательность России как страны для возможной миграции снижается с каждым годом.

Об этом сообщает Укринформ.

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Какие страны выбирают украинцы?

"Если мы говорим о желаемых странах для работы за границей, то здесь так же, как и в 2019 году, у нас лидирует Германия и Польша, как основные направления трудовой миграции – более 30%, и т.д.... Вообще, если посмотреть на первые 4 страны (в которые хотят мигрировать украинцы — ред.), это страны ЕС. А привлекательность РФ для миграции с каждым годом снижается", — отметила представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.

Куда едут женщины и мужчины?

Она уточнила, что согласно данным исследования по гендерному распределению в отношении лиц, которые хотят выехать за границу, то в Италию из Украины преимущественно хотят мигрировать женщины, а в Великобританию — мужчины.

Кто проводил исследования?

Исследование было проведено исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ) – Агентства ООН по миграции в Украине при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в сентябре-октябре 2021 года. Оно было осуществлено путем национального репрезентативного опроса методом личных интервью. Объем выборки составляет 5 228 респондентов, из них 2 374 — мужчины и 2 854 — женщины.

Чем Польша манит украинских заробитчан?

Польша уже много лет является самой привлекательной для украинских заробитчан. Число наших граждан, которые хотят остаться жить в Польше, растет каждый год.

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Украинцы называют основные три преимущества:

  • высокий уровень зарплат по сравнению с Украиной (80,6%);
  • стабильная экономическая ситуация в Польше (27,9%);
  • возможность получить проще, чем в других странах ЕС, рабочую визу или разрешение на временное пребывание (25,4%).

По данным социологического исследования аналитического центра Gremi Personal "Пульс трудовой миграции", 46,4% украинских работников заявляют о намерении остаться жить в Польше.

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