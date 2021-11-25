Украинских моряков продавали в рабство и заставляли привозить мигрантов в ЕС (видео)

Продажу людей организовала ранее судимый за мошенничество 32-летний украинец из Херсона

Жителя Херсона задержали по подозрению в торговли людьми. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне ранее судимый мужчина был задержан по подозрению в торговли людьми. Он продавал в рабство моряков, которых потом принуждали перевозить нелегальных мигрантов в Европу.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Подробности

Сотрудники миграционной полиции Одесской области установили: судимый за мошенничество 32-летний житель Херсона со своими сообщниками, находящимися за границей, подбирал им граждан с тяжелым материальным положением. Украинцы должны были пройти обучение по управлению малогабаритными морскими судами. Затем их переправляли в одну из стран ЕС в так называемые работодатели.

Там за завербованных людей брались подельники херсонца и привлекали их к труду, связанному с перевозкой на яхтах в различные государства Европейского союза нелегальных мигрантов.

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Наказание для злоумышленника

Правоохранители задержали торговца людьми. По месту его жительства провели обыски.

Подозреваемый в следственном изоляторе. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За вербовку людей злоумышленнику грозит наказание лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Следствие продолжается. Принимаются меры по привлечению к ответственности сообщников задержанного.

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Подобный случай

В Одесской области пограничники ликвидировали канал по торговле людьми. Нарушители вербовали украинцев с низким социальным уровнем жизни. Им предлагали "путешествие по Европе" с возможностью получить 200-300 евро на карманные расходы.

Во Франции у жертв отбирали в документы и угрожали проблемами с законом. От них потребовали оформить заграницей статус беженца. Ведь по закону им выплачивают девять месяцев по 300 евро компенсации. Группировка отбирала банковские карты, забирала все деньги и только тогда позволяла уехать домой. Предварительно пострадали более ста человек.

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