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Спели на украинском: молдавские пограничники поздравили коллег из Украины с Рождеством

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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9 января, 23:24
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Военные пели под живую музыку
Военные из Молдовы пришли на украинский пункт пропуска "Мамалыга"/Коллаж: "Сегодня"
Военные из Молдовы пришли на украинский пункт пропуска "Мамалыга"/Коллаж: "Сегодня"

Пограничники Молдовы уникально поздравили своих украинских коллег с рождественскими праздниками. Оркестр пограничной полиции Республики Молдова пришел на украинский пункт пропуска "Мамалыга".

Об этом сообщает "Сегодня"

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Детали

Между очередью из машин путешествующих, молдавские пограничники сыграли несколько праздничных мелодий, в частности украинскую колядку "Старый год проходит". Кроме этого, военные даже спели на украинском языке.

Как встретили Рождество украинские полярники?

Украинские зимовники на антарктической станции "Академик Вернадский", участники 26-й Украинской антарктической экспедиции, отметили Рождество с кутьей и другими традиционными блюдами.

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На Сочельник все полярники собрались за праздничным столом.

"Повар Артем Игнатенко с помощниками приготовил кутью и другие традиционные блюда, чтобы как можно больше воспроизвести домашнюю атмосферу, по которой уже так соскучились наши полярники", — рассказали в центре.

Кроме того, всю команду полярников ждал праздничный рождественский обед и "колядники".

"Их роль на станции выполняют пингвины, которых на нашем острове несколько тысяч, и все они постоянно громко кричат. Поэтому на Рождество полярники шутят, что колядки им поют пингвины", – отметили в Антарктическом центре.

На станции есть часовня святого Владимира. Однако из-за рекордных нынешних трехметровых сугробов снега вход в часовню сейчас засыпан сугробами.

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