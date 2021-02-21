Украинских родителей душат поборами в школах. Когда это законно?

Если отказаться платить, можно "нарваться" на гнев других родителей

Родители по всей Украине делятся историями о том, как сдают в фонды школ и детских садов сотни гривен, а потом просто не понимают, куда идут эти деньги. Некоторые в итоге просто отказываются платить и пытаются восстать против системы, из-за чего сталкиваются с травлей.

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Как выяснили новости "Сегодня", сдавать деньги государственным учреждениям, по закону, можно только на официальные счета – в качестве благотворительности. А другие родители вообще ничего не могут от вас требовать. Все подробности – в нашем сюжете:

Киевлянка Татьяна, как и другие родители, сдавала немалые деньги в фонд детсада-школы – по 700 гривен. Половина этой суммы якобы тратилась на группу, а половина – на общее развитие учебного заведения. На что именно уходили эти деньги, Татьяна не могла понять в течение двух лет.

В итоге женщина отказалась платить "по-черному" и потребовала у руководства сада-школы номер официального счета. А в ответ получила угрозы от родителей других воспитанников.

Правозащитники – на стороне Татьяны:

"Вся благотворительность должна идти на официальные счета. Не кому-то на руки, не на чью-то частную карточку, а именно на официальные счета – или учебного заведения, или управления образования", – объясняет сопредседатель общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко.

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И в этом заведении счета нет, уверяют в управлении образования. И говорят, что впервые слышат о поборах. Ведь сад-школу всем необходимым обеспечивает государство. И тратит на это почти миллион гривен в год!

Корреспондентка "Сегодня" Елена Катренко вместе с Татьяной решила узнать у руководства сада-школы, на что же не хватает финансирования. Но директор учебного заведения просто игнорирует все попытки связаться – сообщения читает, но не отвечает, трубку не берет.

Чтобы доказать, что деньги требуют неправомерно, нужно собрать как можно больше доказательств, советует Елена Бондаренко:

"Это могут быть свидетели – другие родители. Могут быть аудиозаписи разговоров, которые доказывают, что должностное лицо требует с вас деньги. А другие родители в принципе не имеют никаких полномочий, чтобы требовать от вас что-либо".

Тем временем Татьяна даже написала жалобу в прокуратуру. В пресс-службе прокуратуры уточняют, что им придется вызвать заявительницу на допрос. А после этого, возможно, вызов получат уже представители сада-школы или члены родительного комитета.

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На все проверки понадобится минимум месяц, и результатов пока нет. Все это время Татьяна не пускает детей на занятия – переживает, что денежные вопросы могут стать причиной буллинга.

Напомним, жизнь школьников и родителей в Украине ждут серьезные перемены. После девятого класса ученики будут учиться в лицеях, которые заменят старшую школу. Попасть в лицей будет не так просто. Согласно закону, лицеи могут создавать только в городах с населением более 50 тыс. Принимать в старшую школу будут по конкурсу. Изменения начнутся в 2024 году.

При этом Минобразования уже разъяснило, как школьников будут набирать в 10-11-е классы.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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