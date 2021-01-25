Украинский станет обязательным языком ВНО: омбудсмен подтвердил дату нововведения

В Украине пока можно выбирать язык при сдаче экзамена для поступления в вузы, но с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

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Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью "Радио Свобода".

Он также рассказал, что внешнее независимое оценивание страдает от различных атак.

"С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО якобы не дает объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений", – пожаловался омбудсмен.

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Сам Креминь считает, что независимое оценивание является один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы.

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"Украинский должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку", – отметил он.

Омбудсмен напомнил, что требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Поэтому, по его мнению, ВНО должно соответствовать аналогичным критериям и чтобы они были четкими, понятными и прозрачными.

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