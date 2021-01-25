Українська
$ 28,16
34,25
  1. Последние новости Украины

Украинский станет обязательным языком ВНО: омбудсмен подтвердил дату нововведения

25 января, 01:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Тарас Креминь считает ВНО важным факторов борьбы с коррупцией

В Украине пока можно выбирать язык при сдаче экзамена для поступления в вузы, но с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

Реклама

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью "Радио Свобода".

Он также рассказал, что внешнее независимое оценивание страдает от различных атак.

"С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО якобы не дает объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений", – пожаловался омбудсмен.

В тренде
Почему Лещенко молчит о ремонте элитной квартиры: эксперты подсчитали расходы

Сам Креминь считает, что независимое оценивание является один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы.

Реклама

"Украинский должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку", – отметил он.

Омбудсмен напомнил, что требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Поэтому, по его мнению, ВНО должно соответствовать аналогичным критериям и чтобы они были четкими, понятными и прозрачными.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

омбудсмен ВНО языковой закон Тарас Креминь
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курс доллара: что придет на смену стабильности
Курс доллара: что придет на смену стабильностиЭкономика
"Представитель русской цивилизации" из Драгоманова обвинила Украину в фашизме из-за закона о языкеУкраина
ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?
ЕС пересмотрит соглашение об ассоциации с Украиной. Что это значит для нас?Экономика
"Я сестра Навального" – депутат из Переяслава подтвердила слухи о связях с политикомРоссия
Почему статистика врет и зачем нужен локдаун – интервью с Иосифом Зисельсом, просчитавшим пандемию
Почему статистика врет и зачем нужен локдаун – интервью с Иосифом Зисельсом, просчитавшим пандемиюУкраина
Из дробовика по детям: в Тернополе от стрелка пострадал не один школьник
Из дробовика по детям: в Тернополе от стрелка пострадал не один школьникУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять