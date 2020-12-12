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МИД Украины высказал протест из-за очередных российских санкций

12 декабря, 17:48

Ольга Литвин Ольга Литвин

Украинская сторона оценила действия России как продолжение агрессии

Министерство иностранных дел Украины выражает протест из-за расширения списка украинских физических лиц, в отношении которых правительство РФ вводит так называемые "специальные экономические меры".

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Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с принятием очередного постановления правительством РФ.

"МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением агрессии Российской Федерации против Украины во всех ее формах и проявлениях", — говорится в заявлении.

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Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права, отметили в МИД.

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Напомним, правительство России расширило список санкций против Украины.

Согласно документу, среди лиц, против которых Россия ввела санкции председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и другие.

Кроме того, "Газпром" возобновил строительство газопровода "Северный поток – 2", по которому природный газ из России пойдет в Германию по дну Балтийского моря.

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Россия депутаты Украина санкции
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