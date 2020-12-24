Украинский политзаключенный Александр Шумков на свободе (фото)

Украинский политзаключенный и военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Шумков на свободе.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.
"Более трех лет он находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Почти весь срок заключения он содержался в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания", – сообщила Денисова.
Из колонии он был освобожден 23 декабря и перемещен в "Центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области".
Сейчас он пересек российско-украинский границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск", где его встретили родные.
Как ранее сообщали незаконно осужденный в России украинский военнослужащий Александр Шумков возвращается в Украину.
По данным Офиса омбудсмена, сейчас в РФ незаконно удерживаются 130 украинцев. А на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины.
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