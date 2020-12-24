Українська
$ 28,46
34,62
  1. Последние новости Украины

Украинский политзаключенный Александр Шумков на свободе (фото)

24 декабря, 20:56

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Парень уже пересек российско-украинский границу

Украинский политзаключенный и военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Шумков на свободе.

Реклама

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

"Более трех лет он находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области. Почти весь срок заключения он содержался в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания", – сообщила Денисова.

Из колонии он был освобожден 23 декабря и перемещен в "Центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области".

Реклама

Сейчас он пересек российско-украинский границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск", где его встретили родные.

Как ранее сообщали незаконно осужденный в России украинский военнослужащий Александр Шумков возвращается в Украину.

По данным Офиса омбудсмена, сейчас в РФ незаконно удерживаются 130 украинцев. А на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Украина политзаключенные шумков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?
На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?Политика
"Конечно же, я где-то что-то совершал": Добкин попросил прощения у КернесаПолитика
Украинцам повысят пенсии: кому и когда добавят денег в 2021 году
Украинцам повысят пенсии: кому и когда добавят денег в 2021 годуЭкономика
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском соборе
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском собореУкраина
Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайн
Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайнУкраина
В Украине стремительно растет курс доллара и евро
В Украине стремительно растет курс доллара и евроФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять