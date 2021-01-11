Українська
$ 28,28
34,91
  1. Последние новости Украины

Поставщик подписал договор на поставку COVID-вакцин в Украину: ожидаем 5 млн доз

11 января, 19:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Получить препарат планируют в марте

Украинская группа фармацевтических компаний "Лекхим" подписала договор с китайским производителем вакцин Sinovac на поставку в Украину 5 млн доз от COVID-19.

Реклама

Об этом сообщили на сайте компании.

Так, на данный момент "Лекхим" является официальным и единственным поставщиком вакцины Sinovac Biotech в Украине. Соглашение действует пять лет.

Получить вакцину планируют в марте, а в 2022 году – хотят наладить производство препарата на украинском предприятии ЧАО "Лекхим-Харьков".

В тренде
Как не остаться босым в локдаун: совет Степанова, как купить носки

Напомним, ранее министр Степанов заявил, что его не смущает репутация поставщика китайской вакцины . По его словам, Минздрав остановил выбор на операторе "Лекхим" для закупки вакцины Sinovac по требованию производителя.

Реклама

Также мы писали, что в Сети появились предложения сделать прививку от коронавируса китайской вакциной Sinovac Biotech. Хотя на данном этапе в Украине официально ни одна вакцина не зарегистрирована.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцина Украина коронавирус поставщик
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что будет с курсом доллара до старого Нового года
Что будет с курсом доллара до старого Нового годаЭкономика
Космические тарифы на коммуналку: Ляшко обратился к власти
Космические тарифы на коммуналку: Ляшко обратился к властиПолитика
Локдаун в Украине: до какого числа продлится и что будет работать
Локдаун в Украине: до какого числа продлится и что будет работатьУкраина
Как работает
Как работает "Новая почта" с началом локдауна: графикБизнес
В Буковеле все по-прежнему. Толпы людей и нескончаемые очереди на подъемники
В Буковеле все по-прежнему. Толпы людей и нескончаемые очереди на подъемникиЗапад
В Украине готовятся снизить тарифы на газ
В Украине готовятся снизить тарифы на газЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять