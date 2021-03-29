Украинский след в космосе. Как ученый из-под Винницы придумал лунный город

К 60-летию первого полета человека в космическое пространство сайт "Сегодня" запускает собственную многоступенчатую "ракету" – серию публикаций, посвященную тем пионерам космонавтики, которые имеют украинские корни.

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Героями первых серий нашего космически-публицистического сериала стали академик Владимир Челомей, создавший, кроме прочего, шпионский спутник-истребитель, и конструктор ракет Георгий Лангемак, который придумал сам термин "космонавтика".

А сегодня мы поговорим об уроженце Казатина Винницкой области, профессоре Аркадии Мелуа (г.р. 1950) — участнике советского проекта колонизации Луны и создания долговременной лунной базы. Об изобретателе, на чьем счету несколько патентов, историке и популяризаторе науки: авторству Мелуа, кроме прочего, принадлежит энциклопедия "Ракетная техника, космонавтика и артиллерия" объемом более 1 100 страниц.

Человек на Луне

Аркадий Мелуа был активным участником советской программы освоения Луны – в шестидесятых-семидесятых годах были такие планы, которые затем свернули из-за дороговизны. Расчетная стоимость проекта составила 50 млрд рублей (или 80 млрд долларов), что было чересчур даже для Советского Союза.

Художественный эскиз проекта базы "Звезда". Фото: realty.rbc.ru

"Детальный план создания советской лунной базы был разработан по указанию академика Сергея Королева, — говорится в сюжете "РБК. Недвижимость". — Разработка проекта, который получил официальное название "Звезда", началась в 1962 году. По проекту предполагалось доставить на Луну экипаж из 12 человек и девять модулей общей массой 192 тонны. Модули были складными: на Земле их длина составляла 4,5 м, но на Луне под давлением воздуха они раскладывались бы до 8,6 м. Три модуля отводилось под жилье, а в остальных размещались командный пункт, научная лаборатория, медицинский отсек со спортзалом, столовая с кухней, мастерская и склад. Общая площадь базы по проекту составляла 195 кв. м, одновременно проживать на ней могли до 12 человек".

Проект лунного города, разработанный в ОКБ-1. Фото: realty.rbc.ru

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Предполагалось также строительство ядерного реактора, который обеспечивал бы энергией лунную базу, а также прокладка на лунной поверхности специальной железной дороги, по которой курсировал бы лунный поезд. Сейчас это кажется фантастикой, но в свое время проект объединил лучшие умы космической и ракетостроительной отрасли.

"Звезду" разрабатывали под руководством конструктора реактивных пусковых установок, ракетно-космических и боевых стартовых комплексов, академика Владимира Бармина. В 1974 году к проекту присоединился и Аркадий Мелуа, который стал автором одних из первых в стране изобретений специальных лунных сооружений, методов их защиты, а также специальных исследовательских приборов, которые должны были работать в экзотических условиях спутника Земли. Собственно говоря, именно Мелуа принадлежит патент на раскладные лунные модули, что подтверждается свидетельством Госкомиссии по делам изобретений и открытий.

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Космические технологии для земной науки

Вклад Аркадия Мелуа в космонавтику общепризнан, хотя большинство его идей еще предстоит применить на практике. Например, в статье "Организация географических экспериментов на Луне", опубликованной в 1977 году, Мелуа со ссылкой на исследования, полученные с американских и советских спутников, допускает возможность исследования земной атмосферы, радиационных поясов Земли, а также солнечных затмений с лунной поверхности.

"Отсутствие атмосферы дает прекрасные возможности для астрономических наблюдений на Луне. Дистанционное изучение космических тел перестанет зависеть от астроклимата пункта наблюдения и капризов погоды", – пишет Мелуа.



Любопытно, что освоение космоса на момент написания статьи шло такими темпами, что автор был уверен: "высадка людей для длительного проживания на близлежащей внеземной территории – лунной – состоится не позднее начала восьмидесятых годов".

Впрочем, Аркадий Мелуа занимался разработкой не только технологий, предназначенных для использования на других планетах. Начиная с конца семидесятых в круг его интересов вошла проблема использования космических технологий на земле, в сугубо гражданских отраслях. Например, Мелуа одним из первых в СССР сформулировал методические принципы применения космических снимков в градостроительстве. А наработки в космической медицине предложил использовать для лечения полярников.

Гелиокомплекс "Солнце". Фото: livejournal.com

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Кроме того, он стал одним из авторов такого изобретения, как гелиокомплекс – солнечная печь. Это уникальное сооружение позволяет с помощью огромных зеркал концентрировать солнечный луч, способный в течение нескольких секунд достигать температуры 3 тыс. градусов по Цельсию. Крупнейший в Советском союзе гелиокомплекс "Солнце" был построен под Ташкентом в начале восьмидесятых годов и до сих пор является одной из главных туристических достопримечательностей.

Чертеж гелиокомплекса профессора Мелуа. Фото: patents.su

Напомним, что 19 марта американское космическое агентство NASA завершило испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну к 2024 году в рамках миссии "Артемида".

Видео: NASA

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