Украинский след в космосе. Как инженер из Старобельска мог бы изменить историю космонавтики

Вклад Георгия Лангемака в покорение космоса оценили только через 30 лет после смерти ученого

К 60-летию первого полета человека в космическое пространство сайт "Сегодня" запускает собственную многоступенчатую "ракету" – серию публикаций, посвященную тем пионерам космонавтики, которые имеют украинские корни.

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Героем первой серии нашего космически-публицистического сериала стал академик Владимир Челомей, создавший, кроме прочего, шпионский спутник-истребитель. А сегодня мы поговорим об ученом и конструкторе ракет Георгии Лангемаке, который придумал сам термин "космонавтика".

Украденная "Катюша"

Георгий Эрихович Лангемак прожил недолгую и трагическую жизнь – всего 39 лет. Но приключений, испытаний и открытий, которые выпали на его недолгий век, хватило бы на три жизни. Кроме прочего, Лангемак успел повоевать на Первой мировой и в армии Петлюры, дружить с М. Булгаковым и переписываться с Циолковским, изобрести ракетный комплекс "Катюша" и термин "космонавтика".

Уроженец Старобельска Луганской области (по другим данным – Елизаветграда, теперь Кропивницкого), Георгий Лангемак стоял у истоков не только советской, но и мировой космонавтики. Другой вопрос, что этот факт стал достоянием общественности уже после смерти изобретателя.

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Более, того, его главное открытие – реактивные снаряды РС-83 и РС-132, которые легли в основу боеприпаса реактивной системы залпового огня, получившей во время Второй мировой название "Катюша", было, по сути, украдено его "коллегой" по Реактивному НИИ (НИИ №3) Андреем Костиковым.

Именно он во времена "большого террора" написал донос на разработчиков РС-83 и РС-132 Ивана Терентьева и Георгия Лангемака, после чего присвоил их работу и возглавил Институт. На допросах из Лангемака выбили показания на соратников ученого, одессита Валентина Глушко и уроженца Винницы Сергея Королева – будущих пионеров советской космонавтики. Им удастся выжить, а вот Лангемака и Терентьева расстреляли в подвале Московской комендатуры на Страстном бульваре 11 января 1938 года.

Посмертное открытие ученого

Вклад Лангемака в космонавтику был оценен только через много лет после его смерти. В 1935 году ученый в соавторстве с В. Глушко написал работу "Ракеты: их устройство и применение". В этой книге, изданной тиражом всего лишь 700 экземпляров, были изложены принципы, которые впоследствии лягут в основу двигателей первых советских космических ракет.

Большинство тиража было уничтожено по инициативе НКВД, и на весь мир осталось всего 10 экземпляров. Точнее, уже 9 – один томик "Ракет", входивший наравне с Библией и Кораном в библиотечку орбитальной станции "Мир", утонул вместе со станцией в Тихом океане в марте 2001 года. Впрочем, один экземпляр успел попасть в Германию, где был издан в переводе на немецкий в 1942 году.

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По воспоминаниям доктора технических наук Леи Кизнер (к слову, уроженки Гайсина), "к выводам Лангемака сотрудники НИИ №3 пришли только спустя несколько десятков лет после его смерти".

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"И все это получилось из-за того, что нам не удавалось познакомиться с трудами Лангемака. Чисто случайно мне удалось увидеть его первую фундаментальную работу только через 60 лет после ее издания...", – писала Кизнер.

В 2016 году на родине изобретателя, в Старобельске, в его честь была названа улица (бывшая Розы Люксембург). На здании бывшей гимназии в Кропивницком установлена мемориальная доска.

Он мог бы изменить историю космонавтики

В 1967 году Международный астрономический союз назвал в честь Лангемака кратер на обратной стороне Луны. Это было признанием заслуг человека, который ввел в обиход слово "космонавтика". Именно эта наука стала новой религией ХХ века – как минимум, на "одной шестой" земной тверди, которую занимал Советский союз.

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По мнению министра обороны СССР, маршала Дмитрия Устинова, при Лангемаке история советской космонавтики была бы совсем другой. "Если бы Лангемака не расстреляли, я был бы у него замом, а первым космонавтом стал бы не Гагарин, а Титов", – цитирует маршала в книге "Неизвестный Лангемак" историк космонавтики Александр Глушко, сын В. Глушко.

"Успей Георгий Эрихович завершить свои разработки – мы бы сейчас осваивали систему Юпитера, а на Луну летали бы (как мечтал Королев) "по профсоюзным путевкам", – вторит ему сам А. Глушко.

В оценках наследия Лангемака исследователи доходили до совершенно фантастических интерпретаций. Так, в Уфимском государственном авиационном техническом университете вышла работа В. А. Малышенко (причем его научным руководителем выступил профессиональный историк, профессор Усман Гайсин), в которой на полном серьезе утверждается, что в 1936 году ученый, ни много ни мало, открыл проход в четвертое измерение. Правда, открытие зашифровал, а бумаги спрятал. Куда — не знает никто.

Но если не брать во внимание антинаучную фантастику, то по словам Леи Кизнер, главный вклад Лангемака в науку заключается в том, что он "вошел в историю как самый крупный специалист по внутрикамерным процессам твердотопливных ракет". Лангемак открыл так называемый закон подобия, который позволил определить оптимальную геометрию сопла реактивного двигателя без длительных дорогостоящих экспериментов — аналитическим расчетом.

Напомним, что 9 марта Вооруженные силы Франции начали первые в истории страны космические военные учения. По сценарию маневров, участники AsterX будут отслеживать потенциально опасный космический объект и угрозу самому спутнику.

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