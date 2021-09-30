Украинский "Стоунхендж" и остров между двух миров: рассказываем то, чего вы не знали о Хортице (фото)

В этом году на острове Хортица начали масштабную реконструкцию

На протяжении всего лета здесь кипела работа / Коллаж "Сегодня"

О знаменитой Хортице мы знаем много, однако некоторые ее особенности до сих пор известны только местным жителям. И это несмотря на то, что тут все чаще находят исторические ценности и раскапывают курганы, а сам остров давно уже стал настоящим туристическим магнитом Запорожья.

Уже 14 октября, ко Дню защитника и защитниц Украины, стране представят обновленную Хортицу. Но остров на протяжении своей истории преображался не раз. "Сегодня" решил рассказать, чем жила Хортица от начала до нынешнего времени.

Первые люди

Реклама

Фото с сайта национального заповедника "Хортица"

Первые люди на Хортице появились в эпоху палеолита и мезолита. Об этом свидетельствуют находки изделий из кремня того периода. После этого следы пребывания людей на острове были найдены в каждом археологическом слое.

Заведующий отделом национального заповедника "Хортица" Вячеслав Зайцев утверждает, что благодаря своему расположению остров как будто находится между двух миров.

"С одной стороны пороги, а с другой – Великий Луг. Пороги — это страшные преграды на Днепре. В этом месте активно на поверхность выходит украинский кристаллический щит. Там много камней, из-за этого было очень сложно проходить кораблям. Эти пороги еще упоминает Геродот и другие авторы. Это была серьезная преграда для судоходства", — рассказывает Вячеслав Зайцев.

Опасные места острова

Реклама

Фото с сайта национального заповедника "Хортица"

Пороги на Хортице были настолько страшными, что моряки, когда проходили пятый порог, надевали белую рубашку и читали "Отче наш", чтобы их забрали в рай, если они утонут.

"На Хортице много святилищ из-за порогов. Моряки всегда ставили свечку святому Николаю, если проходили их. Именно он был покровителем моряков, путешественников и мореплавателей", —говорит заведующий отделом Национального заповедника "Хортица".

Остров во все времена был центром торговли. Ею тут занимались еще древние греки и скифы.

"Геродот вспоминал, что в те времена здесь торговали греки, скифы. Мы, как археологи, находим большое количество стоянок еще с тех времен. Вне всякого сомнения – люди здесь присутствовали всегда", — утверждает Вячеслав Зайцев.

Украинский "Стоунхендж"

Реклама

Фото с сайта национального заповедника "Хортица"

Также на Хортице есть украинский "Стоунхендж" – святилище из камней бронзового века. Камням святилища около четырех тысяч лет.

"Эти камни указывали людям на стороны горизонта: где будет восход, а где закат солнца. Такой процесс был очень важен. От этого зависел график полевых и сельскохозяйственных работ, а также порядок культовых мероприятий того времени", — утверждает ученый секретарь национального заповедника "Хортица", доктор философии Вячеслав Сырачев.

Ученый уверен, все это свидетельствует о том, что на острове всегда находились представители высокоразвитых цивилизаций.

"Были здесь и жрецы, были те, кто ломали эти камни, таскали, поднимали на самую высокую точку Хортицы. К сожалению, точно мы сказать не можем ничего, ведь нет письменных документов того времени. Но уже сами эти сооружения свидетельствуют о высоком уровне местного сообщества", — добавил Вячеслав Сырачев.

Разнообразие народов на острове

Фото с сайта национального заповедника "Хортица"

По острову прошлись кочевые ираноязычные народы:

киммерийцы;

скифы;

сарматы.

Именно благодаря скифам Хортица обзавелась множеством достопримечательностей, а это:

курганы;

могильники;

мощное укрепленное городище на Совутиной скале.

Именно этом укреплении в наше время археологи нашли скифский меч-акинак, изысканные украшения скифских женщин, амфоры и греческие монеты.

Через остров прошло также немало более древних народов. После себя они оставили курганы с каменными бабами. Ранее было около 129 курганов разных эпох, но до наших дней уцелели только около тридцати.

Редкая природа Хортицы

Фото с сайта национального заповедника "Хортица"

Природа Хортицы сочетает большинство ландшафтов Украины: целинные степи, овраги дубовых лесов, поймы и скалы.

По словам историков, на острове можно встретить более 1100 видов растений и столько же насекомых. Здесь обитают 207 видов птиц, 9 видов пресмыкающихся, 6 видов земноводных и 34 вида млекопитающих.

248 видов флоры на Хортице включены в экологические списки разного ранга, а 194 вида охраняются на международном уровне.

"Ну, например, ивы, а ив было много на Великом Лугу, давали 350 килограммов меда. В XVI веке, если говорить о количестве дичи, зверья, то на Великом Лугу были даже медведи", — рассказывает Вячеслав Зайцев.

Представителей некоторых видов животных можно встретить на острове и сейчас, во время прогулок.

Образование города

Фото с сайта национального заповедника "Хортица"

Инфраструктура на Хортыце была развита еще и древние времена. По одной версий историков, на острове кипела хозяйственная жизнь, а правый и левый берега соединялись переправой. На перекрестке этих путей и образовался город.

Но доказательств этому, как отмечают эксперты, нет.

"Там уже очень изменен ландшафт. Точно сказать, что именно там был создана город, мы не можем, но это одна из версий. По моему мнению, эта версия имеет шанс на существование. Когда-то там нашли остатки города даже, но они не сохранились", — говорит Вячеслав Сырачев.

К тому же, на острове часто останавливались караваны. Путешественники здесь отдыхали, проводили религиозные обряды, устраивали жертвоприношения под огромным дубом в самом сердце Хортицы. Так они благодарили богов за преодоление днепровских порогов.

Историческая ценность

Фото с сайта национального заповедника "Хортица"

Во времена Киевской Руси Хортицу посещали и князья. В частности, в "Повести временных лет" говорится, что на острове умер воинственный князь Святослав Игоревич "Храбрый". Погиб он в битве с печенегами весной 972 года.

А в 2011 году, на месте этой битвы нашли легендарный меч Святослава. Рыбак поймал на крючок оружие Святослава в северной части острова, в двухстах шагах от стелы с надписью: "Здесь находится возможное место гибели князя всея Руси Святослава".

Современная Хортица

Фото с сайта национального заповедника "Хортица"

В этом году на Хортице проводят масштабную реконструкцию. На протяжении всего лета здесь кипела работа: дороги, тротуары и локации под открытым небом. Также провели реставрацию Музея истории запорожского казачества.

"Но Хортицу ждет еще развитие всей инфраструктуры, создание новых объектов. В первую очередь речь идет о том, что на Хортице хранится уникальная коллекция древних кораблей, поднятых со дна Днепра, которые датируются от IX до XIX столетия. И этот музей судноплавства тоже должен быть создан на Хортице", — говорит генеральный директор острова Национального заповедника остров "Хортица" Максим Остапенко.

Ранее мы писали: