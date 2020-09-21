Украинско-американская ракета прошла испытания перед полетом: видео

Американской компанией владеет украинец, а ее производство есть и в Днепре

Украинско-американская ракета Alpha успешно прошла предполетные испытания – проверку прошли двигатели вектора тяги, мощности и стабильности работы. Испытания проводила Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В компании отмечают важность испытания в преддверии полета ракеты-носителя. Все четыре двигателя Reaver первой ступени проработали 35 секунд, создавая невероятное давление на огнеупорные дефлекторы стенда.

Firefly Aerospace выстраивает большую космическую вертикаль, в которую входит много компаний, и вскоре будут готовы давать весь спектр услуг в космической отрасли – от запуска полезных грузов и производства спутников, до систем управления и анализа полученных данных. Максим Поляков считает, что запуск этой ракеты станет важным событием для Украины.

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"Это покажет в первую очередь молодому поколению, что мы способны производить интеллектуальный продукт, что космос для нас – это не мечта, а реальность. Я вкладываю много усилий и средств в развитие науки в Украине, мы уже запустили семь инжиниринговых школ и планируем развивать это направление. И я надеюсь, что запуск Alpha придаст мотивации студентам и ученикам", – сказал он.

Видео: facebook.com/fireflyspace

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В настоящее время ракета Firefly Alpha находится на космодроме Ванденберг (Калифорния, США). Первый полет намечен на конец осени 2020 года. Частная американская компания Firefly Aerospace имеет в Днепре собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

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