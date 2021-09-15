Украинского диссидента Чорновила убили кастетом – экс-заместитель генпрокурора

По словам Голомши, осмотр места происшествия был сфальсифицирован

Вячеслава Чорновила убили кастетом. Фото: zbruc.eu

Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша настаивает, что лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП, а его убили ударами кастета в голову.

Об этом он заявил в эфире 4 канала.

"Мы расследовали дело об убийстве Чорновила... И установили, что Чорновил был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя... Безусловно, не ДТП. Было установлено отключение подушек безопасности, подделка осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Чорновила", – сказал Голомша.

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Что известно о смерти Чорновила

Вячеслав Чорновил – украинский политический деятель, диссидент, журналист, в 2000 году был удостоен звания Героя Украины.

В 1999 году трагически погиб – по официальной версии, в результате ДТП, когда 25 марта 1999 его автомобиль врезался в "КамАЗ" с прицепом.

Вячеслав Чорновил и его водитель Евгений Павлов погибли на месте ДТП. Версии следствия менялась довольно часто со дня трагедии.

В 2017 году тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал парламентариям расследовать обстоятельства смерти лидера Народного Руха Украины, как только завершит дела экс-президента Виктора Януковича и Майдана.

Большинство друзей и сын диссидента, Тарас Чорновил, убеждены, что это было политическое убийство.

В гибели политика попытался разобраться сайт "Сегодня" в специальном материале: "Дело Вячеслава Чорновила: спустя почти 20 лет смерть главы Народного Руха оставляет вопросы".

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Также напомним, в 2012 году в Борисполе судили водителя "КамАЗа", из-за которого погиб Вячеслав Чорновил.