Украинского станет больше. Что изменится в шоу-бизнесе, книгоиздании и туризме уже завтра

С 16 июля также начнется регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для чиновников

Фото: Радио Свобода

С 16 июля вступают в силу очередные нормы Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые касаются сфер культуры, телевидения и радиовещания, книгоиздательства и туризма.

Реклама

Каким образом закон о языке коснется каждой сферы, рассказали в пресс-службе языкового омбудсмена.

Что и в каких сферах изменится

Концерты и развлекательные мероприятия.

Все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на украинском языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если применение негосударственного языка является творческим замыслом организатора. Веcти все концерты, шоу и другие развлекательные мероприятия должны исключительно на украинском языке, а выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться переводом.

Афиши, постеры, буклеты и другие информационные материалы о мероприятиях и входные билеты изготавливаться на государственном языке. Использование других языков допускается, если текст на другом языке по объему и шрифту не превышает текст на украинском.

Важно. Все представления на негосударственных языках в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на украинский (субтитры, звуковой перевод).

Музеи

Реклама

Вся информация, в том числе аудиовизуальная в музеях, галереях, на выставках, должна подаваться на украинском языке. Дублирование на другом языке разрешается только при условии приоритетности представления информации на государственном языке. Это также касается оформления объявлений, билетов и другой информационной продукции.

Туризм

Украинский становится языком туристического и экскурсионного обслуживания. На другом языке можно осуществлять туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства.

Кино

Язык распространения и демонстрации фильмов в Украине – украинский. Фильмы на иностранном языке должны, числе на телевидении, должны дублироваться и озвучиваться на государственном языке. Наряду с украинским фильмы могут содержать аудиодорожки других языках. Демонстрация иностранных фильмов на языке оригинала с субтитрами на государственном языке разрешается в кинотеатрах, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов или в рамках кинофестивалей.

Книги

Украинские издательства обязаны издавать на украинском языке не менее 50 процентов всех выданных в течение года названий книг, а доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине должна составлять не менее 50 процентов.

Экзамен для чиновников

С 16 июля в 00:01 в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" откроется регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей и тех, кто претендует на гражданство Украины.

Реклама

Первые экзамены начнутся уже 19 июля в 9:30. На странице Национальной комиссии по стандартам государственного языка уже разместили пошаговую инструкцию, как зарегистрироваться на экзамен для определения уровня владения государственным языком.

Отметим, 15 июля несколько десятков активистов требовали под Верховной Радой не голосовать за поправки к закону о государственном языке, демонстративно разбрасывая российские рубли. В результате вспыхнули столкновения с полицией.