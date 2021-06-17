Українська
$ 27,03
32,77
  1. Последние новости Украины

Украинскую армию вооружат современными беспилотниками (видео)

17 июня 2021 23:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Беспилотные летательные аппараты "Сокол – 300" поступят в ВСУ уже в следующем году

Беспилотник "Сокол - 300". Фото: facebook.com/kbluchua

Беспилотник "Сокол - 300". Фото: facebook.com/kbluchua

В ближайшее годы украинскую армию будут вооружать современными беспилотниками и роботами.

Реклама

Сверхбыстрый ударный беспилотник ACE ONE похож на НЛО – он незаметен для радаров, имеет управляемые ракеты.

"Он превышает по скорости почти все дроны-разведчики, которые могут залететь на территорию Украины. Он может использоваться для воздушного боя, обезвреживания противников, разведывательных операций и для поражения наземных целей", – рассказывает разработчик Александр Лось.

Беспилотник ACE ONE пока существует, как макет, и появится через три года. А беспилотник "Сокол – 300" военные уже испытали. Вооружить армию беспилотниками "Сокол – 300" планируют в следующем году.

Читайте также: БПЛА нового поколения и роботы-разведчики: чем хотят вооружить украинскую армию

Реклама

Вскоре будет на вооружении и робот, предназначенный для разведки. Отечественный. Имеет пулемет, которым пробивает легкую броню. И даже забирает раненых с поля боя.

Роботизированная платформа оснащена 3 камерами наблюдения. Она может автоматически прицеливаться, распознавать объекты и людей.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила на Донбасс беспилотники.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Град, ливни и шквальный ветер: где в четверг будет бушевать циклон
Град, ливни и шквальный ветер: где в четверг будет бушевать циклонУкраина
Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)
Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)Украина
Южный циклон продолжает бушевать: Украину накроют град и шквалы
Южный циклон продолжает бушевать: Украину накроют град и шквалыУкраина
Практически стелс и похож на НЛО. В Украине создали уникальный беспилотник (фото и видео)
Практически стелс и похож на НЛО. В Украине создали уникальный беспилотник (фото и видео)Украина
"Есть только одно опасение": Зеленский о встрече Байдена и ПутинаВласть
Гривня стала еще крепче: НБУ опустил доллар и евро
Гривня стала еще крепче: НБУ опустил доллар и евроФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять