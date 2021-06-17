Украинскую армию вооружат современными беспилотниками (видео)

Беспилотные летательные аппараты "Сокол – 300" поступят в ВСУ уже в следующем году

Беспилотник "Сокол - 300". Фото: facebook.com/kbluchua

В ближайшее годы украинскую армию будут вооружать современными беспилотниками и роботами.

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Сверхбыстрый ударный беспилотник ACE ONE похож на НЛО – он незаметен для радаров, имеет управляемые ракеты.

"Он превышает по скорости почти все дроны-разведчики, которые могут залететь на территорию Украины. Он может использоваться для воздушного боя, обезвреживания противников, разведывательных операций и для поражения наземных целей", – рассказывает разработчик Александр Лось.

Беспилотник ACE ONE пока существует, как макет, и появится через три года. А беспилотник "Сокол – 300" военные уже испытали. Вооружить армию беспилотниками "Сокол – 300" планируют в следующем году.

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Вскоре будет на вооружении и робот, предназначенный для разведки. Отечественный. Имеет пулемет, которым пробивает легкую броню. И даже забирает раненых с поля боя.

Роботизированная платформа оснащена 3 камерами наблюдения. Она может автоматически прицеливаться, распознавать объекты и людей.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила на Донбасс беспилотники.