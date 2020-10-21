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Украинскую вакцину от COVID-19 начнут тестировать через три месяца – интервью с разработчиком

21 октября, 18:45

Виталий Андроник Виталий Андроник

Вакцина прошла испытания на животных, пришла очередь испытания на людях

Украинские ученые показали первые результаты разработки вакцины от коронавируса, которые велись в течение полугода.

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Сайт "Сегодня" пообщался с Михаилом Фаворовым, одним из разработчиков украинской вакцины против COVID-19.

Михаил Фаворов – доктор медицинских наук, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения вирусных инфекций, президент ДиаПреп Систем Инк.

Где и на какой базе велась разработка украинской вакцины?

- У нас создана научная группа "Диа". Это группа работает на базе "Диапроф-Мед" – предприятия, которое находится в Киеве и занимается диагностическими препаратами, для которых необходима выработка рекомбинантных антигенов.

Меня пригласили для консультативной помощи, поскольку я много лет работал в Центре по контролю над заболеваемостью, который находится в Атланте (США). Это помогает найти тех людей, которые необходимы для решения тех или иных вопросов.

Какие результаты испытаний уже есть и можно ли судить о ее эффективности?

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- Доклиническая фаза заключается в нескольких международных стандартах, которых нужно достичь, чтобы показать, что препарат – в данном случае это рекомбинантный белок – может теоретически являться вакциной после прохождения всех необходимых процедур.

У нас рекомбинантный препарат и это единственная корпускулярная вакцина. Точнее не вакцина, а препарат предшествующий вакцине.

Мы провели исследования на сотнях животных: на мышах, крысах и кроликах. И увидели высокую иммуногенность этой вакцины. Антитела, например, кролика образуют комплексы частиц – это показывает, что реакция идет и ее даже можно реэкспирировать в электронном микроскопе.

Ну и потом мы сделали самое главное исследование. Мы получили данные, которые показали, что вакцина нейтрализует вирус в культуре клеток человека. Это довольно сложная методика и ее подтверждение является необходимой для борьбы с COVID-19.

По набору этих признаков мы имеем препарат, который заслуживает внимание в качестве дальнейшего развития вакцины.

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Когда могут начаться клинические испытания, тестирование на людях?

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- Сейчас мы проходим переговоры с производителями. Это очень важное звено, поскольку производитель должен отвечать международным стандартам. Нельзя производить в современном мире вакцину на коленке и надеются, что будет международное признание.

Соответственно, нужно GMP, определенные международные сертификаты, чтобы вакцина была полноправным членом всех других вакцин, представленных в мире. Однако это работа уже достаточно сужена за счет участия министра здравоохранения Максима Степанова и президента Владимира Зеленского. Уже подобрано несколько учреждений и нам остались последние шаги, когда группа "Диа" будет проходить верификацию соответствие стандартам, к которым мы стремимся.

Мы думаем, чтобы пройти все критерии безопасности нам понадобиться порядка трех месяцев

Производство вакцины будет в Украине?

- Обязательно. Препарат, произведенный в Украине и вакцина будет производится в Украине.

Сколько понадобиться времени, чтобы довести вакцину до готовности?

- Если не будет каких-либо форс-мажоров и мы сможем работать так, как мы планируем, то это девять месяцев, возможно год.

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Полную версию интервью и рассказ о разработке украинской вакцины читайте вскоре на сайте "Сегодня".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года.

Ранее сообщалось, что на данный момент в мире разрабатывается 40 вакцин от коронавирусной инфекции, из которых каждая четвертая находится на заключительной стадии испытаний.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Минздрав вакцина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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