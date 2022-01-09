Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко ⚽ Рома - Ювентус: онлайн
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украину атакуют снегопад и гололед. Рассказываем, в каких регионах ждать опасность

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 января, 11:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В столице и вовсе ввели ограничения для транспорта
В Украину идет непогода. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украину идет непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 9 января, всю Украину атакует непогода. Синоптики прогнозируют сильный гололед на дорогах, а также снегопады во многих областях.

Подробнее о том, где ожидать плохую погоду, читайте далее в материале "Сегодня".

Реклама

В Украину идет непогода

9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололед. Ночью в Карпатах, Ровенской, Киевской и Житомирской областях синоптики прогнозируют сильный мокрый снег. Прирост снежного покрова 4-10 см.

Также ожидается I уровень опасности – желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Кроме того, 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. Также местами возможен подъем воды на реке Горынь в створе поста Дубровица и уровень опасности желтый.

Реклама

На столицу надвигается снегопад

9 января в Киев ворвется плохая погода. Так, на территории столицы ожидается мокрый снег. Столбик термометра ночью покажет от -2 до -4 градусов, а днем от -1 до +1. Также в столице ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Чтобы в столице не начался коллапс на дорогах, утром в воскресенье крупногабаритному транспорту запретили въезд в город.

Укргидрометцентр предупреждает, что на улице будет идти мокрый снег утром и днем. Также пишут о налипании мокрого снега. Всего выпадет 4-10 см снега, это первый, желтый уровень опасности.

Реклама

Изменения для транспорта

Чтобы столица не утонула в пробках, а коммунальщики с техникой быстро убрали снег на дорогах, в городе ввели ограничения для транспорта. 9 января с 7:00 до 10:00 крупногабаритному транспорту запретили въезд в столицу.

Власти просят водителей по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и ездить на общественном транспорте, а также не парковать машины на обочинах дорог. Если авто будут мешать работе спецтехники, их могут эвакуировать.

Как будут убирать город

Первым делом спецтехника обработает дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами. После этого коммунальщики будут поддерживать состояние дорог – убирать снег по мере появления покрова.

Всего "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и обработки дорог.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
9 января. Стив Джобс. 15 лет назад, в 2007 году, в Сан-Франциско (США) один из основателей и управляющий компании Apple представил публике первый iPhone, что стало настоящей революцией...
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня

Смотрите! Пока по всей Украине потепление, Карпаты замело снегом

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

27 935

заболело за неделю в Украине

-5%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять