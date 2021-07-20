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Украину будет штормить и похолодает еще больше: синоптик уточнила погоду на среду

20 июля 2021 13:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Завтра Украина будет одной из самых мокрых и прохладных стран Европы, украинцев снова предупреждают о непогоде

Киевлян снова ждет гроза. Коллаж "Сегодня"

Киевлян снова ждет гроза. Коллаж "Сегодня"

После сегодняшнего штормового предупреждения погода не улучшится и завтра. 21 июля большую часть территории Украины накроют дожди, а похолодание распространиться в большинство областей.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра Украина будет одной из самых дождевых и прохладных стран Европы. Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть нашей территории. Лишь на крайнем юге и Волыни будет более спокойно.

Температура воздуха на западе, севере, в большинстве центральных областей Украины составит 22-27 градусов. Даже в Одесской и Николаевской областях начнет падать температура.

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Однако жара еще задержится завтра на востоке, в Днепропетровской, Херсонской областях, в Крыму и юго-востоке – там 30-34 градуса (но 22 июля жара спадет и там).

В тренде
Украину продолжит заливать: прогноз погоды на 20 июля (карта)
Ливень в Киеве/коллаж "Сегодня"

В Киеве завтра снова дожди и грозы, возможны шквалы и град. Температура воздуха понизится до 20 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июля в Киеве пронесся ураган – сильный ливень затопил некоторые районы города, дороги превратились в реки, машины чуть ли не плавали.

Также сильно затопило станции метро "Берестейская" и "Академгородок".

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