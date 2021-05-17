Украину будет "терзать" новый циклон: синоптик уточнила прогноз на вторник

Температура воздуха тоже будет отличаться – где-то будут прохладные +16, а кому-то повезет с летним теплом

/ Фото: Pixabay

В Украине началась неделя дождей. Завтра, 18 мая, во всех областях будет мокрая погода, местами с грозами. Даже немного снизится температура воздуха.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Завтра в Украине – снова циклон", – написала она.

18 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами, а при грозах может быть сильный ветер. Капать будет во всех областях.

Температура воздуха в течение дня будет немного различаться:

на востоке 20-24 градуса;

на западе 16-18;

на севере 18-21;

на юге 17-22;

в центре от винницких +17 до днепровских +23 градусов. Черкассы +20, Полтава + 22, Кропивницкий +18.

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В Киеве вторник будет дождливым и грозовым. Температура воздуха будет колебаться днем в районе 18-19 градусов.

Напомним, ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.