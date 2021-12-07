Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украину будет засыпать снегом и поливать дождем: прогноз погоды на 7 декабря (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
7 декабря, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этот день ожидаются порывы ветра 5-10 м/с
Сегодня осадки накроют всю Украину/Коллаж: Сегодня
Сегодня осадки накроют всю Украину/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 7 декабря, в Украине будет идти дождь и снег. Местами ожидается "минусовая" температура.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Реклама

Снег стоит ожидать жителям Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Дождь пройдет в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях, а также в Крыму. Ветер-северный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -2 до +1 градуса. На востоке стоит ожидать 7-10 градусов тепла.

Реклама

В северных регионах — от 0 до +9 градусов. На юге будет 10-15 градусов тепла.

В Киеве прогнозируют мокрый снег, 1-3 градуса тепла, а в Симферополе будет дождь, +13-15 градусов.

Реклама

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор раздела "Украина"

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических озер в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

6 декабря 1991. Верховная Рада утвердила текст военной присяги, которую теперь зачитывают все новобранцы, вступившие на военную службу в Украине.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

74 128

заболело за неделю в Украине

-15%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.38

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.91

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять