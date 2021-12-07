Украину будет засыпать снегом и поливать дождем: прогноз погоды на 7 декабря (карта)

В этот день ожидаются порывы ветра 5-10 м/с

Сегодня осадки накроют всю Украину/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 7 декабря, в Украине будет идти дождь и снег. Местами ожидается "минусовая" температура.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

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Снег стоит ожидать жителям Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Дождь пройдет в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях, а также в Крыму. Ветер-северный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -2 до +1 градуса. На востоке стоит ожидать 7-10 градусов тепла.

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В северных регионах — от 0 до +9 градусов. На юге будет 10-15 градусов тепла.

В Киеве прогнозируют мокрый снег, 1-3 градуса тепла, а в Симферополе будет дождь, +13-15 градусов.

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Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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