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Украину будет засыпать снегом: прогноз погоды на 28 декабря (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
28 декабря, 06:00
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В этот день минусовая температура будет почти во всех областях страны, а также ожидается сильный ветер
Осадки не затронут только одну область Украины/Коллаж: "Сегодня"
Осадки не затронут только одну область Украины/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 28 декабря, почти по всей территории Украины прогнозируют снег и дожди. Днем ранее в стране были осадки только на западе и юге.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день осадков не стоит ожидать только на Закарпатье. В других регионах прогнозируют снег, а также дожди. Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.

На западе ожидается от -5 до + 2 градусов. На востоке прогнозируют 5-7 градусов ниже нуля.

В северных регионах — 3-7 градусов мороза. На юге — 2-9 градусов тепла.

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В Киеве прогнозируют снег, 4-6 градусов ниже нуля, а в Симферополе стоит ожидать дождь — 9-11 градусов тепла.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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