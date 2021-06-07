Украину целую неделю будут заливать дожди: прогноз погоды до выходных

В ближайшие дни лучше не забывайте зонты перед выходом на улицу – греметь будет вся Украина

Украину снова накроет циклон, который принесет в ближайшие дни дожди, грозы, местами даже град. Но, несмотря на непогоду, будет достаточно комфортная температура в 20-25 градусов.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

Во вторник, 8 июня, дожди с грозами во всех областях. На западе и юге страны температура 23-25 градусов, в остальных регионах – 21-23.

В среду, 9 июня, по всей Украине снова дожди с грозами и 22-25 градусов. В столице – 21-23 и будет мокро.

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В четверг, 10 июня, не прячем зонты – на улице во всех регионах страны будет мокро. Также ожидаются те же 22-25 градусов.

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В пятницу, 11 июня, погода не наладится: 22-25 градусов и везде теплые дожди с грозами.

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В субботу, 12 июня, на природу выбраться не получится – снова беспросветные дожди, но немного потеплеет до +26.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Одессу накрыла непогода – в городе прошел град, улицы затопило.