Украину и Молдову соединит новый мост – началось строительство (фото)

Строительство моста осуществляется по модели design-build, которая позволяет сэкономить время строительства и стоимость

Территорию начали готовить к будущему мосту / Фото: Большая стройка

В Винницкой области начали подготовительные работы к строительству Ямпольского моста через Днестр. Он станет частью транспортного коридора между Украиной и Молдовой и продолжением автодороги Р-08 Немиров – Ямполь. Завершить работы планируют до конца 2022 года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Об этом сообщили в Укравтодоре.

Сейчас компания-подрядчик ООО "СП "Автострада" снимает слой плодородной почвы, вырубает поросли и устраивает площадки для техники.

"Мост строим в окрестностях города Ямполь и недалеко молдавского села Косэуць. Подъездом к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский – Ямполь – Бершадь – Умань. С другой стороны он примкнет к молдавской трассе М2 Кишинев – Сорока", – говорится в сообщении.

Пока только первые шаги строителей

Строительство моста осуществляется по модели design-build. Подрядная организация занимается и проектированием, и строительством. Эта модель экономит время и удешевляет реализацию проекта.

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Проект предусматривает строительство 2-х подходов: 1,068 км с украинской стороны и 5 км с молдавской. На мосту длиной 641 м разместят 21 опоры от 8 до 40 м. Длина эстакады – 668 м.

К концу 2020-го здесь будет начинаться мост

Сейчас Украину и Молдову соединяет мост в зоне КПП "Могилев-Подольский – Отач" и мост на пункте пропуска "Бронница – Унгурь", на котором разрешенный вес транспортных средств не превышает 3,5 тонн. На КПП "Ямполь – Косэуць" работает только устарелая паромная переправа.

Новый мост в Ямполе улучшит связь между двумя соседними странами и позволит сократить время поездки по маршруту Киев – Кишинев.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июля на трассе в Молдову развернули "Большую стройку". Наша страна обязалась отремонтировать дорогу в меморандуме, который подписали президенты Украины и Молдовы.

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Ранее в "Укравтодоре" рассказывали о планах построить и отремонтировать 150 мостов.