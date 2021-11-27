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Украину начнет заливать дождями: прогноз погоды в Украине на 27 ноября (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
27 ноября, 06:26
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В Киеве в течение дня 27 ноября погода будет тоже дождливая
Температура воздуха днем достигнет отметок от +4°С до +15°С. Коллаж "Сегодня"
Температура воздуха днем достигнет отметок от +4°С до +15°С. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 27 ноября, будет теплой и дождливой. В частности, на Юге температура воздуха прогреется до +14…+15 градусов.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

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Подробности

Так, по данным синоптиков, 27 ноября осадков не ожидается только в Житомирской, Хмельницкой, Одесской областях. На остальной территории – дождь.

Температура воздуха днем достигнет отметок от +4°С до +15°С. Высокую температуру будут показывать термометры на Севере и Крыму. Впрочем, ночью на Востоке прогнозируют мороз до -3°С. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

В Киеве в течение дня 27 ноября погода будет тоже дождливая. Температура днем до 8–10°С. Ветер южный, 7-12 м/с.

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На Киев надвигаются метели и морозы

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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