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Украину накроет циклон – греметь будет в большинстве областей

11 мая, 13:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Синоптик Наталия Диденко рассказала, где в среду будет теплее всего и кому повезет с солнечной погодой

Фото: PXhere

Фото: PXhere

В Украину снова возвращаются дожди. Завтра, 12 мая, в большинстве областей будут грозы, а ночью снова похолодает.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в среду погоду в Украине будет формировать циклон с фронтами, что приведет к дождям с грозами в большинстве регионов. В западных областях дожди разве что на Закарпатье.

В Винницкой, Житомирской и Одесской областях без осадков.

Ветер в Украине завтра порывистый, преимущественно северо-восточный.

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Ближайшей ночью 7-11 градусов, на крайнем севере всего 4-7 тепла.

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Днем в большинстве областей ожидается 12-17 градусов.

В западных областях теплее, 15-21 градус, на Закарпатье до +25.

В Киеве в среду также снизится температура воздуха, днем ​​в пределах 15-16 градусов. Местами по городу может быть дождь.

Недавно мы писали о погодной аномалии в Германии – страну внезапно засыпало снегом.

Снегопад в Золингене
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