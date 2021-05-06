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Украину накроет дождями: погода в Украине на 6 мая (карта)

6 мая, 07:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Небольшие осадки обещают жителям практически всех регионов страны. Какой будет температура воздуха и где обойдется без дождя

Украина в четверг, 6 мая, оказалась в окружении циклонов и атмосферных фронтов. Температура воздуха в среднем ожидается в диапазоне 15-20 градусов тепла, ветер 7-12 м/с. Во многих областях пройдут небольшие осадки, исключение – Закарпатье, Донбасс и самый юг Украины.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Температура воздуха на западе и севере страны составит в основном 14-16 градусов тепла. Без дождей обойдется только в Закарпатской и Ужгородской областях.

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В центре Украины воздух прогреется до 16-18 градусов. Небольшой дождь будет идти и днем, и ночью. На юге и востоке – до 21 градуса тепла. Осадков не будет в Запорожской, Луганской и Донецкой областях, а вот жителей Одесчины ждут дожди.

Напомним, апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны тоже стоит ожидать температурных качелей и дождей – "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на весь май.

О том, как весенняя непогода повлияла на будущий урожай ягод и картофеля, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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