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Украину накроют снег и дожди: погода до конца ноября

28 ноября, 17:21

Ольга Литвин Ольга Литвин

В ближайшие дни будет сыро и холодно

В Украине ожидаются дожди и мокрый снег.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных областях 29 ноября ночью будет мороз до -2°, днем — от +1° до +4°. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с.

В южной части Украины ночью — от 0 до +5°, днем — от +4 до +9°. В Крыму воздух прогреется до +12°.

В западных областях заснежит, на дорогах — местами гололедица. Ветер — западный, 5-10 м/с. Ночью — мороз до -3°, а днем столбик термометра поднимется до +1°.

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В восточных областях без существенных осадков. Ветер — 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью — от +2° до -1°, днем — 0-5° тепла.

В центре и Киеве — мокрый снег. Температура — плюсовая: ночью — от 0 до +2°, днем — от +2° до +4°. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с.

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На юго-востоке 30 ноября — дожди с плюсовой температурой от +2° до +7° и ветрами 7-12 м/с.

В северных и центральных областях — мокрый снег с температурой от +3° до -1°.

В западных областях в течение суток ожидается мороз от -1° до -4°, погода будет сухая.

А вот столицу накроет мокрый снег. Температура будет держаться в пределах от -1° до +1°. Ветер — северо-западный, 3-8 м/с.

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Напомним, на выходных украинцев ждут осадки и похолодание. В субботу и воскресенье холодный циклон принесет дожди с мокрым снегом, а на восток страны – сильный ветер.

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