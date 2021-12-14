Украину накроет штормовой ветер. В каких регионах ждать опасности – прогноз (карта)

Завтра, 15 декабря, в Украине температура воздуха в течении дня будет достаточно низкой. В некоторых областях прогнозируют осадки и порывистый ветер.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Где ждать осадки и ветер?
Снег выпадет снова в Карпатах. Дождь и мокрый снег ожидаются на юге Украины, местами в центральных областях.
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Также в южной части Украины и Донецкой области будет порывистый ветер с штормовыми порывами.
Какую ждать температуру воздуха
Синоптик обещает, что температура в Украине завтра, 15 декабря, будет низкой. Столбики термометров днем будут колебаться от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Ночью только в западных областях будет сильный мороз. Там температура воздуха может опуститься до -10 градусов.
Ноябрь оказался самым теплым
Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годов на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.
Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза. Самым теплым метеорологи признали 5 ноября – его максимум составлял 15,8 градуса тепла.
Стоит отметить, что в столице на проспекте Науки за месяц выпало 29 миллиметров осадков – это 63% от климатической нормы.
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