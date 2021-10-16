Украину накроет туман: прогноз погоды на 17 октября (карта)

Погода в Украине 17 октября будет солнечной и без осадков. Только в южных областях местами небольшой дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В большинстве западных и северных областей ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1... +6 градусов, днем +8... +13 градусов. В Карпатах ожидается +4... -1 градусов.
Также ночью и утром завтра в большинстве западных областей, а также в Черниговской и Сумской ожидается туман, видимость 200-500 метров. Объявлен желтый уровень опасности.
В южных областях ночью +6... +11 градусов, а днем +11...+16.
В Киеве 17 октября осадков не ожидается, температура ночью +3... +5 градусов, днем +11... +13.
Погода в городах
- Ужгород – +11...+13
- Львов – +8...+10
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь – +9 .. +11
- Черновцы – +10...+12
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +8...+10
- Ровно – +9...+11
- Житомир – +9...+11
- Винница – +10...+12
- Одесса – +13...+15
- Николаев – +12...+14
- Херсон – +13...+15
- Симферополь – +13...+15
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы – +10...+12
- Чернигов – +10...+12
- Сумы – +10...+12
- Полтава – +10...+12
- Днепр – +11...+13
- Запорожье – +13...+15
- Донецк – +12...+14
- Луганск – +11...+13
- Харьков – +11...+13
- Киев – +10...+12
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