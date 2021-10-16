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Украину накроет туман: прогноз погоды на 17 октября (карта)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
16 октября, 18:00
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В Киеве осадков не ожидается, температура ночью +3...+5 градусов
В Украине будет солнечно и сухо
В Украине будет солнечно и сухо / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине 17 октября будет солнечной и без осадков. Только в южных областях местами небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В большинстве западных и северных областей ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1... +6 градусов, днем +8... +13 градусов. В Карпатах ожидается +4... -1 градусов.

Также ночью и утром завтра в большинстве западных областей, а также в Черниговской и Сумской ожидается туман, видимость 200-500 метров. Объявлен желтый уровень опасности.

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В южных областях ночью +6... +11 градусов, а днем +11...+16.

В Киеве 17 октября осадков не ожидается, температура ночью +3... +5 градусов, днем +11... +13.

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Погода в городах

  • Ужгород – +11...+13
  • Львов – +8...+10
  • Ивано-Франковск – +9...+11
  • Тернополь – +9 .. +11
  • Черновцы – +10...+12
  • Хмельницкий – +9...+11
  • Луцк – +8...+10
  • Ровно – +9...+11
  • Житомир – +9...+11
  • Винница – +10...+12
  • Одесса – +13...+15
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – +13...+15
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +10...+12
  • Черкассы – +10...+12
  • Чернигов – +10...+12
  • Сумы – +10...+12
  • Полтава – +10...+12
  • Днепр – +11...+13
  • Запорожье – +13...+15
  • Донецк – +12...+14
  • Луганск – +11...+13
  • Харьков – +11...+13
  • Киев – +10...+12

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