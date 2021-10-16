Украину накроет туман: прогноз погоды на 17 октября (карта)

В Киеве осадков не ожидается, температура ночью +3...+5 градусов

В Украине будет солнечно и сухо / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине 17 октября будет солнечной и без осадков. Только в южных областях местами небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

В большинстве западных и северных областей ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1... +6 градусов, днем +8... +13 градусов. В Карпатах ожидается +4... -1 градусов.

Также ночью и утром завтра в большинстве западных областей, а также в Черниговской и Сумской ожидается туман, видимость 200-500 метров. Объявлен желтый уровень опасности.

Реклама

В южных областях ночью +6... +11 градусов, а днем +11...+16.

В Киеве 17 октября осадков не ожидается, температура ночью +3... +5 градусов, днем +11... +13.

Реклама

Погода в городах

Ужгород – +11...+13

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9 .. +11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +8...+10

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10...+12

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +13...+15

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Киев – +10...+12

Ранее мы писали