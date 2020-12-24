Украину накроют дожди, местами со снегом: прогноз на 24 декабря (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 24 декабря, практически во всех областях пройдут дожди, местами со снегом. Также в стране существенно потеплеет.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от -1 до 1 градуса тепла, а на севере термометры покажут от -3 до 2. Ожидается мокрый снег, не заденет лишь Харьков, Луганск, Донецк и Запорожье.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 2 до 8 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет в Ивано-Франковске и Ужгороде, там столбики термометров поднимутся до 9 градусов тепла. Также пройдет дождь.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 2 до 7 градусов тепла, небо затянет тучами и пройдет дождь.

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Ранее мы сообщали, что в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

Также напомним, погода на католическое Рождество, 25 декабря, будет далеко не праздничной. Синоптики прогнозируют, что в этот день снега не будет, но возможен небольшой дождь.

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