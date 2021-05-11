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Украину накроют дожди, но не везде. Где ждать непогоды (карта)

11 мая, 07:19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Украине на 11 мая – где будет теплее всего, а где пройдут дожди – карта

Как защитить обувь от промокания

Как защитить обувь от промокания / Фото: Getty Images

В Украине сегодня, 11 мая, во всех областях потеплеет на несколько градусов, а в центральных, восточных и южных регионах ожидаются дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 12 до 20 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 19 до 22 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 21 до 26 градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 19 до 21 градусов тепла.

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Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу. Сейчас температура в пределах средней для Украины нормы – в мае бывало и минус 10 и плюс 30.

Кроме того, 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом, что довольно нетипично для середины весны.

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