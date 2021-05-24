Украину накроют дожди, но не везде. Где ждать непогоды (карта)

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Украине на 24 мая – где будет теплее всего, а где пройдут дожди – карта

В Украине ожидается плохая погода. Фото: "Сегодня"

В Украине сегодня, 24 мая, в центральных, восточных и части южных регионов ожидаются дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 23 до 26 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 15 до 19 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 16 до 19 градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 21 до 25 градусов тепла. В Херсоне – дождь.

Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Украине будет по-летнему тепло, однако некоторые регионы зальет дождями.

Кроме того, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.