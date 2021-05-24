Украину накроют дожди, но не везде. Где ждать непогоды (карта)

В Украине ожидается плохая погода. Фото: "Сегодня"
В Украине сегодня, 24 мая, в центральных, восточных и части южных регионов ожидаются дожди.
Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 23 до 26 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 15 до 19 градусов с отметкой плюс.
В западных областях температура воздуха установится на уровне от 16 до 19 градусов выше нуля.
На юге страны температура воздуха будет в пределах от 21 до 25 градусов тепла. В Херсоне – дождь.
Прогноз погоды на 24 мая в Украине. Фото: meteo.gov.ua
Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Украине будет по-летнему тепло, однако некоторые регионы зальет дождями.
Кроме того, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.