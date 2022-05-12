Украину накроют дожди с грозами. Погода на 12 мая (карта)

Погода в Украине в четверг, 12 мая, будет теплой. Однако часть областей накроют осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая будет погода?
Сегодня дожди с грозами прогнозируют в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.
На западе столбики термометров будут колебаться от 25 до 29 градусов тепла. На востоке прогнозируют +20...+23 градуса.
В северных регионах – 24-28 градусов тепла. На юге ожидается 21-27 градусов выше нуля.
В Киеве будет дождь, 26-28 градусов тепла, а в Симферополе прогнозируется облачная погода — +21...+23 градуса.
Кто больше всего страдает от смены погоды?
Наличие болезней у человека является первым фактором того, что он чувствует изменения погоды. Ведь то, что какой-то орган работает неправильно, приводит к тому, что организм не может быстро перестроиться под погоду. Поэтому, прежде всего страдают от изменения погоды – больные сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, хроническими заболеваниями: артритом, артрозом, ревматизмом, бронхиальной астмой. Также перенесшие операции и травмы черепа.