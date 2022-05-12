Украину накроют дожди с грозами. Погода на 12 мая (карта)

Несмотря на осадки, в стране прогнозируется до 29 градусов тепла

В Украине прогнозируют дожди/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 12 мая, будет теплой. Однако часть областей накроют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня дожди с грозами прогнозируют в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 25 до 29 градусов тепла. На востоке прогнозируют +20...+23 градуса.

В северных регионах – 24-28 градусов тепла. На юге ожидается 21-27 градусов выше нуля.

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В Киеве будет дождь, 26-28 градусов тепла, а в Симферополе прогнозируется облачная погода — +21...+23 градуса.

Кто больше всего страдает от смены погоды?

Наличие болезней у человека является первым фактором того, что он чувствует изменения погоды. Ведь то, что какой-то орган работает неправильно, приводит к тому, что организм не может быстро перестроиться под погоду. Поэтому, прежде всего страдают от изменения погоды – больные сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, хроническими заболеваниями: артритом, артрозом, ревматизмом, бронхиальной астмой. Также перенесшие операции и травмы черепа.

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