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Украину сегодня накроют дожди с грозами – прогноз

22 апреля, 07:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на 22 апреля – где пройдут дожди с грозами – карта

В Украине сегодня, 22 апреля, в большинстве областей пройдут гроза и дождь. При этом температура будет немного выше, чем вчера.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, сухо сегодня будет только в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. В остальных регионах стоит ждать непогоды.

Температура воздуха на западе страны будет 11-14 градусов тепла, на другой территории немного теплее – 15-18 градусов.

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В Киеве в этот день также будет гроза и небольшой дождь, температура 16-18 градусов тепла.

Напомним, ранее климатологи и народный синоптик рассказали сайту "Сегодня", какой будет погода этой весной.

При этом прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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