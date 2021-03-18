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Украину накроют дожди с мокрым снегом: прогноз погоды на 18 марта (карта)

18 марта, 07:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 18 марта, во всех областях будет плюсовая температура, ожидаются осадки.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов с отметкой плюс. Будет идти дождь, местами с мокрым снегом. Не заденет лишь Чернигов и Сумы.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 2 до 6 градусов выше нуля. Во всех областях, кроме Луцка, Ровно и Ужгорода, также ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 4 до 8 градусов тепла. Также ожидаются дожди.

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Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Также после того, как Новый год в Украине прошел без снега и морозов, мы узнавали, какая украинцев ждет погода этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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погода прогноз синоптики температура воздуха дожди мокрый снег погода в Украине
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