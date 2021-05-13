Украину накроют грозы. Где погода будет опасной (карта)

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Украине на 13 мая – где будет теплее всего, а где пройдут дожди – карта

Фото: PxHere

В Украине сегодня, 13 мая, практически во всех областях похолодает на несколько градусов, а в западных регионах ожидаются грозы с дождем.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 16 до 19 градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 15 до 23 градусов тепла.

Реклама В тренде Разоблачение намерений РФ по Донбассу и погромы в Израиле – главные новости за ночь

Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу.

Кроме того, 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом, что довольно нетипично для середины весны.