Українська
$ 27,63
33,5
  1. Последние новости Украины

Украину накроют грозы. Где погода будет опасной (карта)

13 мая, 08:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Украине на 13 мая – где будет теплее всего, а где пройдут дожди – карта

Фото: PxHere

Фото: PxHere

В Украине сегодня, 13 мая, практически во всех областях похолодает на несколько градусов, а в западных регионах ожидаются грозы с дождем.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 16 до 19 градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 15 до 23 градусов тепла.

Реклама

В тренде
Разоблачение намерений РФ по Донбассу и погромы в Израиле – главные новости за ночь

Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу.

Кроме того, 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом, что довольно нетипично для середины весны.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Скандал с дочерью судьи: девушку хотят выгнать из университета Шевченко
Скандал с дочерью судьи: девушку хотят выгнать из университета ШевченкоУкраина
Украину накроет циклон – греметь будет в большинстве областей
Украину накроет циклон – греметь будет в большинстве областейУкраина
На Украину движется новый циклон Kai: где испортится погода
На Украину движется новый циклон Kai: где испортится погодаУкраина
Праздники закончились – доллар подорожал: курс валют от НБУ
Праздники закончились – доллар подорожал: курс валют от НБУФинансы
Супруга Лещенко на скандал с секс-вечеринкой ответила фото с голой попой
Супруга Лещенко на скандал с секс-вечеринкой ответила фото с голой попойУкраина
В Украину идет жара, но повезет не всем: где и когда будет почти +30
В Украину идет жара, но повезет не всем: где и когда будет почти +30Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять