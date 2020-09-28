Украину накроют холодный циклон и магнитные бури: когда ждать непогоды

В ближайшие пару дней украинцев ждут погодные испытания и даже ожидается магнитная буря. Во вторник дожди, но довольно тепло, а в среду существенно похолодает.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

До 30 сентября Землю будут атаковать магнитные бури, которые особенно могут почувствовать на себе люди с проблемами сердечно-сосудистой системы.

А тем временем из Европы в Украину завтра придет циклон "Зора", который принесет на западе, в Винницкой и Одесской областях грозы, возможны сильные ливни.

"Осадки дотянут, но в меньшей степени, до большинства центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в течение дня составит 18-23 градуса, на юге 24-28 градусов. В Киеве завтра без существенных осадков, еще достаточно тепло, 20 градусов", – написала Диденко.

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Синоптик отметила, что уже 30 сентября ощутимо похолодает. А согласно карте Укргидрометцентра, в среду ожидается в большинстве областей всего 13-16 градусов и везде дожди.

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Как сообщали новости "Сегодня", на выходных в Украине в некоторых областях бушевала непогода. Вечером 26 сентября сильный ливень накрыл Ивано-Франковск. Спасатели 15 раз выезжали на вызовы. Из подтопленных участков они отбуксировали семь машин, в которых находились 10 человек.

На следующий день под Херсоном пронесся ураган. На перекрестках и под мостами образовались "озера", а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

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