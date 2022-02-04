Украину накроют магнитные бури: как и на кого они повлияют

Метеочувствительным людям стоит внимательно следить за своим здоровьем в ближайшие дни

Магнитные бури накроют Украину на выходные. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину надвигаются магнитные бури. К ним стоит быть готовыми уже в эти выходные, 5 и 6 февраля.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

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В течение этих дней магнитосфера земли будет возбужденной. Выходные тяжело перенесут метеозавизимые люди.

Как и на кого влияют магнитные бури

В той или иной степени большинство людей метеозависимы. Степень выраженности и характер этой зависимости в большинстве своем являются индивидуальными и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. У людей могут быть следующие симптомы:

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увеличивается склонность к образованию тромбов,

снижается газообмен организма,

развивается гипоксия тканей,

повышается артериальное давление.

В период магнитных бурь увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.

Рекомендации

Метеочувствительным людям могут помочь следующие рекомендации:

снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему путем уменьшения физических нагрузок;

принимать контрастный душ, он поможет держать сосуды в тонусе,

для снижения уровня стресса, при необходимости, можно принимать мягкие успокоительные (зверобой, пустырник, валериана и прочие);

следует исключить из рациона продукты, которые задерживают жидкость в организме (острое, жареное, соленое, копченое) и увеличить количество потребляе­мой жидкости (вода, зеленый чай). Все это поможет снизить вязкость крови;

ограничить пользование самолетами, метро, общественным транспортом. Первых двух видов транспорта следует избегать из-за перепадов давления, а последнего — из-за духоты, которая возникает вследствие скопления большого количества людей;

отказаться (хотя бы на время) от курения и употребления алкоголя;

водителям следует помнить, что во время магнитных бурь скорость реакции снижается в 3–4 раза, поэтому стоит соблюдать особую осторожность при вождении;

при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, стоит иметь при себе все необходимые лекарства.

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