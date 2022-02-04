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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украину накроют магнитные бури: как и на кого они повлияют

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 февраля, 18:58
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Метеочувствительным людям стоит внимательно следить за своим здоровьем в ближайшие дни
Магнитные бури накроют Украину на выходные.
Магнитные бури накроют Украину на выходные. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину надвигаются магнитные бури. К ним стоит быть готовыми уже в эти выходные, 5 и 6 февраля.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

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В течение этих дней магнитосфера земли будет возбужденной. Выходные тяжело перенесут метеозавизимые люди.

Как и на кого влияют магнитные бури

В той или иной степени большинство людей метеозависимы. Степень выраженности и характер этой зависимости в большинстве своем являются индивидуальными и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. У людей могут быть следующие симптомы:

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  • увеличивается склонность к образованию тромбов,
  • снижается газообмен организма,
  • развивается гипоксия тканей,
  • повышается артериальное давление.

В период магнитных бурь увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.

Рекомендации

Метеочувствительным людям могут помочь следующие рекомендации:

  • снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему путем уменьшения физических нагрузок;
  • принимать контрастный душ, он поможет держать сосуды в тонусе,
  • для снижения уровня стресса, при необходимости, можно принимать мягкие успокоительные (зверобой, пустырник, валериана и прочие);
  • следует исключить из рациона продукты, которые задерживают жидкость в организме (острое, жареное, соленое, копченое) и увеличить количество потребляе­мой жидкости (вода, зеленый чай). Все это поможет снизить вязкость крови;
  • ограничить пользование самолетами, метро, общественным транспортом. Первых двух видов транспорта следует избегать из-за перепадов давления, а последнего — из-за духоты, которая возникает вследствие скопления большого количества людей;
  • отказаться (хотя бы на время) от курения и употребления алкоголя;
  • водителям следует помнить, что во время магнитных бурь скорость реакции снижается в 3–4 раза, поэтому стоит соблюдать особую осторожность при вождении;
  • при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, стоит иметь при себе все необходимые лекарства.

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