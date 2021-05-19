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Украину накроют похолодание и ливни: что будет с погодой 19 мая (прогноз)

19 мая, 07:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Синоптики предупредили, что жары сегодня ждать не стоит, а лучше наоборот – брать теплую и непромокаемую одежду

Украинка идет по затопленной улице во время ливня

Украинка идет по затопленной улице во время ливня / Фото: Сегодня

В среду, 19 мая, в Украине практически не изменится погода – на улице все еще будет дождливо и с грозами, но уже прохладнее.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, самые сильные дожди пройдут в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях. Ветер в среднем будет 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 19 мая. Фото: Укргидрометцентр

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Температура воздуха в Украине сегодня немного снизится. В западных областях – до 15-17 градусов, в центре, на севере и востоке – до 17-19 градусов, а на юге – до 18-21 градуса.

В столице в этот день также будет облачно с грозой и осадками. Температура ожидается 17-19 градусов.

Напомним, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

Также мы писали, как изменится погода до конца недели.

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