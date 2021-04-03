Украину накроют сильные дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 4 апреля (карта)

В воскресенье, 4 апреля, в Украине прогнозируют осадки – возможен не только дождь, а и мокрый снег.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, мокрый снег 4 апреля ожидается в западных областях Украины, а сильные дожди – на юге и востоке. На остальной территории без осадков, или незначительные дожди.

Температура воздуха будет не высокой – максимально +5 +11 градусов. А ближайшей ночью даже прогнозируют небольшой мороз.

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В Киеве в воскресенье прогнозируют местами небольшой дождь. Днем ожидается до +10 градусов, а ночью 0-2 градуса мороза.

Кроме того, синоптик дала прогноз на Благовещение. 7-8 апреля в Украине будет крайне неблагоприятная погода. Циклон и похолодание обусловят переход сильного дождя в мокрый снег.

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Между тем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Многочисленные прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся реальностью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы прогноз погоды на весь 2021" .

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