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Украину накроют сильные морозы: где будет холоднее всего (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 16:00
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Ночью столбики термометров в стране опустятся до -18 градусов
Погода в Украине на 23 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 23 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 23 декабря, в Украине будет достаточно сухая, но морозная погода.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Морозы в стране завтра доминируют, утверждает синоптик. Ночью температура воздуха опустится до 18 градусов мороза. Днем столбики термометра будут колебаться от -5 до -12 градусов.

"Днем на несколько градусов будет выше на юге, но южная ночь тоже ожидается морозной", – добавляет Наталия Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря. Фото: Наталии Диденко
Прогноз погоды в Украине на 23 декабря. Фото: Наталии Диденко

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В Карпатах ударили сильные морозы

22 декабря, в Карпатах ударили сильные морозы. Также за последние два дня на высокогорьях выпало более 50 см свежего снега.

Температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -21 градуса. Ветер западный, северо-западный 14 м/с, а также облачная погода, но с прояснениями.

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