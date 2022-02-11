Украину накроют снегопады! В каких регионах ждать непогоду

В некоторых регионах усилится ветер до 15-24 м/с

В Украине ухудшится погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 12 февраля, ожидается с сильными осадками. Во многих регионах синоптики прогнозируют дождь со снегом, но при этом будет теплая температура воздуха.

Об этом сообщает Sinoptik.

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12 февраля в Киеве будет пасмурное утро, ясный день и безоблачный вечер. Ночью будет идти сильный дождь со снегом, который к утру должен ослабнуть, а к полудню – и вовсе закончиться. Температура воздуха ночью составит +2 градуса, а днем – +3.

Погода в Киеве 12 февраля

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В Харькове 12 февраля ожидается облачная погода, которая продержится весь день. Сильный снег начнется с самого утра, но ближе к вечеру он должен прекратиться. Ночью и днем столбики термометров опустятся до +1 градуса.

Погода в Харькове 12 февраля

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Во Львове в этот день утром пройдет мелкий снег, который ближе к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +2 градуса, а днем – +3.

Погода во Львове 12 февраля

В Одессе день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Суббота пройдет без осадков. При этом ветер усилится до 15-24 м/с. Температура воздуха ночью составит +3 градуса, а днем +7.

Погода в Одессе 12 февраля

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