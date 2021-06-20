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Украину накроют теплые дожди: какой будет погода 20 июня (карта)

20 июня 2021 6:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В некоторых регионах синоптики прогнозируют ливни, а в других, наоборот, сильную жару

В воскресенье, 20 июня, часть регионов Украины зальет дождями, однако, даже с осадками в стране будет жарко.

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Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в стране средняя температура днем будет колебаться в пределах 27-30 градусов.

Так, на западе страны синоптики прогнозируют мощные ливни – будет восточный ветер, а в некоторых регионах осадки ожидаются даже ночью. Температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов, а ночью прогнозируется от 14 до 17 градусов.

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На севере Украины осадков синоптики не прогнозируют, при этом температура ожидается от 28 до 30 градусов, ночью жара спадет до отметки +18.

На востоке жителям также повезет с погодой – дождей не ожидается, но будет жарко – от 28 до 31 градуса.

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В южных регионах страны и днем, и ночью будут сильные ливни, при этом температура днем будет колебаться в пределах 23-28 градусов, а ночью ожидается от 16 до 18 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказывала, что впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха. Гидрометцентр проанализировал условия, в которых развиваются ранние зерновые, овощи и фрукты урожая 2021 года.

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Смотрите также фото и видео непогоды на юге страны:

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