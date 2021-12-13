Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! 💥 Переговоры Байден - Путин - 2022 🚓 Хамство Гогилашвили 💡 Запрет пакетов
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украину накрыла непогода: что происходит на дорогах и в аэропортах

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 08:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В западных областях из-за снегопадов ограничили движение некоторого транспорта
Обстановка на дорогах усложнилась из-за непогоды.
Обстановка на дорогах усложнилась из-за непогоды. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в течение последних суток значительно усложнились погодные условия. На дорогах наблюдаются снег, гололедица и дождь.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Реклама

Ограничение на дорогах

Утром 13 декабря проезд на дорогах общего использования обеспечен.

В то же время, по информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, из-за непогоды остается ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах в пределах области, которые введены с 17:00 12 декабря, а именно:

  • Н – 09 Мукачево – Львов, км 209+311-302+100 (на участке с. Яблуница – г. Ивано-Франковск);
  • Н – 10 Стрый – Черновцы – Мамалыга, км 16+462-204+008 (на всей длине);
  • Р – 21 Долина – Хуст, км 0+000-45+039 (на всей протяженности);
  • Р – 24 Татаров – Каменец-Подольский, км 0+000-09+200 (на участке с. Татаров – г. Коломыя).

Самая сложная ситуация в западных областях

Подразделения ГСЧС там привлекались 9 раз – для уборки семи поваленных деревьев в Ивано-Франковской области и буксировке трех автомобилей во Львовской области.

Реклама

Для обеспечения проезда на дорогах страны от Укравтодора было привлечено почти 1300 человек и 940 единиц техники.

Какая обстановка в аэропортах

Аэропорты и железнодорожное сообщение работают в штатном режиме.

Пять областей без света

По состоянию на 7 утра, вследствие усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 187 населенных пунктов в 5 областях:

Реклама
  • Львовская – 102,
  • Ивано-Франковская – 61,
  • Закарпатская – 10,
  • Черновицкая – 10,
  • Житомирская – 4.

Раньше мы писали:

  • В Украину пришла непогода. Три области остались без света. Больше всего из-за плохих погодных условий пострадали Киевская, Житомирская и Черниговская области.

  • В Карпатах недавно выпало по колено снега. Местами температура опустилась до -7 градусов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! Серфингисты катаются на морских волнах в Одессе

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

61 210

заболело за неделю в Украине

-17%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять