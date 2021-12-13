Украину накрыла непогода: что происходит на дорогах и в аэропортах

В западных областях из-за снегопадов ограничили движение некоторого транспорта

Обстановка на дорогах усложнилась из-за непогоды. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в течение последних суток значительно усложнились погодные условия. На дорогах наблюдаются снег, гололедица и дождь.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Ограничение на дорогах

Утром 13 декабря проезд на дорогах общего использования обеспечен.

В то же время, по информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, из-за непогоды остается ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах в пределах области, которые введены с 17:00 12 декабря, а именно:

Н – 09 Мукачево – Львов, км 209+311-302+100 (на участке с. Яблуница – г. Ивано-Франковск);

Н – 10 Стрый – Черновцы – Мамалыга, км 16+462-204+008 (на всей длине);

Р – 21 Долина – Хуст, км 0+000-45+039 (на всей протяженности);

Р – 24 Татаров – Каменец-Подольский, км 0+000-09+200 (на участке с. Татаров – г. Коломыя).

Самая сложная ситуация в западных областях

Подразделения ГСЧС там привлекались 9 раз – для уборки семи поваленных деревьев в Ивано-Франковской области и буксировке трех автомобилей во Львовской области.

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Для обеспечения проезда на дорогах страны от Укравтодора было привлечено почти 1300 человек и 940 единиц техники.

Какая обстановка в аэропортах

Аэропорты и железнодорожное сообщение работают в штатном режиме.

Пять областей без света

По состоянию на 7 утра, вследствие усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 187 населенных пунктов в 5 областях:

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Львовская – 102,

Ивано-Франковская – 61,

Закарпатская – 10,

Черновицкая – 10,

Житомирская – 4.

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