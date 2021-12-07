Украину накрыли опасные снегопады и бури. Жители трех областей остались без света

Над возобновлением электроснабжения работают бригады облэнерго

Отключение произошло из-за усложнения погодных условий. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 7 утра 7 декабря в Украине остались без света жители трех областей. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Где пропал свет

Утром обесточены 75 населенных пунктов в 3 областях:

Черниговская – 46,

Львовская – 21,

Киевская – 8.

Над возобновлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Ситуация в Черниговской области

Из-за снегопадов, налипания мокрого снега и порывов ветра 6 и 7 декабря в области произошло повреждение воздушных линий электроснабжения .

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Сегодня утром отключены 11 ЛЭП 10 кВ полностью и 5 ЛЭП 10 кВ частично, 169 трансформаторных подстанций.

Без электроснабжения остаются жители 46 населенных пунктов в Черниговском районе:

Городнянская ТГ – 28;

Козелецкий ТГ – 2;

Репкинская ТГ – 16.

Отметим, что по другим областям данных пока нет.

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