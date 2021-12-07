Украину накрыли опасные снегопады и бури. Жители трех областей остались без света

По состоянию на 7 утра 7 декабря в Украине остались без света жители трех областей. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Где пропал свет
Утром обесточены 75 населенных пунктов в 3 областях:
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- Черниговская – 46,
- Львовская – 21,
- Киевская – 8.
Над возобновлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Ситуация в Черниговской области
Из-за снегопадов, налипания мокрого снега и порывов ветра 6 и 7 декабря в области произошло повреждение воздушных линий электроснабжения .
Сегодня утром отключены 11 ЛЭП 10 кВ полностью и 5 ЛЭП 10 кВ частично, 169 трансформаторных подстанций.
Без электроснабжения остаются жители 46 населенных пунктов в Черниговском районе:
- Городнянская ТГ – 28;
- Козелецкий ТГ – 2;
- Репкинская ТГ – 16.
Отметим, что по другим областям данных пока нет.
Раньше мы писали:
- Во вторник, 7 декабря, в Украине ожидается дождь и снег. Местами ожидается "минусовая" температура.
- Сегодня в Киеве прогнозируют влажную погоду. Ожидается облачность.
- Заблокировало трассу. В Черниговской области ураган повалил деревья.